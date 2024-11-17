Несколько клубов Премьер-лиги заинтересованы в переходе защитника Даниила Хлусевича из московского "Спартака". Как сообщает Metaratings, Хлусевич недоволен игровым временем в московском клубе. В клубе, однако, еще не приняли окончательного решени по футболисту.
Даниил Хлусевич выступает за красно-белых с января 2022-го года. Его трансфер из тульского "Арсенала" обошелся "Спартаку" в 3 миллиона евро. В текущем сезоне на счету Хлусевича 13 матчей и ни одного результативного действия в РПЛ и Кубке России. Контракт 23-летнего латераля со "Спартаком" рассчитан до лета 2026-го года.
Metaratings: клубы РПЛ заинтересованы в Хлусевиче. Защитник недоволен игровым временем в "Спартаке"
Защитник "Спартака" Даниил Хлусевич может сменить клуб в ближайшее время.
Фото: официальный сайт "Спартака"