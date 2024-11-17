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Глушаков: у меня все еще есть желание завершить карьеру в матче со "Спартаком"

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Полузащитник Денис Глушаков рассказал, что планирует завершить карьеру игрока в матче 30-го тура РПЛ "Спартак" - "Химки".
Фото: ФК "Спартак"
"Да, у меня все еще есть желание завершить карьеру в матче со "Спартаком" в последнем туре. Но посмотрим, как дальше будет, потому что есть регламент, и на данный момент непонятно, как это будет выглядеть. Посмотрим, пока не буду загадывать — узнаю, как это все сделать, какая должность будет в "Химках", что, как и так далее, тогда станет ясно", - цитирует Глушакова "РБ Спорт".

На данный момент Денис Глушаков имеет действующий контракт с подмосковными "Химками", однако ранее он был переведен во вторую команду подмосковного клуба. Полузащитник провел за московский "Спартак" во всех турнирах 173 матча и записал на свой счет 23 забитых мяча и 10 результативных передач. Глушаков становился чемпионом России в составе красно-белых.

Московский "Спартак" сыграет с подмосковными "Химками" на своем поле в 30-м туре Российской Премьер-Лиги. После 15-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на 5-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 28-ю набранными очками. Подопечные Франка Артиги занимают 13-е место с 12-ю набранными очками.

Денис Глушаков
Химки
Спартак
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