Глушаков: у меня все еще есть желание завершить карьеру в матче со "Спартаком"

"Да, у меня все еще есть желание завершить карьеру в матче со "Спартаком" в последнем туре. Но посмотрим, как дальше будет, потому что есть регламент, и на данный момент непонятно, как это будет выглядеть. Посмотрим, пока не буду загадывать — узнаю, как это все сделать, какая должность будет в "Химках", что, как и так далее, тогда станет ясно", - цитирует Глушакова "РБ Спорт".
На данный момент Денис Глушаков имеет действующий контракт с подмосковными "Химками", однако ранее он был переведен во вторую команду подмосковного клуба. Полузащитник провел за московский "Спартак" во всех турнирах 173 матча и записал на свой счет 23 забитых мяча и 10 результативных передач. Глушаков становился чемпионом России в составе красно-белых.
Московский "Спартак" сыграет с подмосковными "Химками" на своем поле в 30-м туре Российской Премьер-Лиги. После 15-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на 5-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 28-ю набранными очками. Подопечные Франка Артиги занимают 13-е место с 12-ю набранными очками.