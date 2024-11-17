- Мне очень нравится футбол, который ставит Марцел Личка в "Динамо". Единственный матч, который не понравился — это поражение в дерби от ЦСКА. Понятно, когда ты много атакуешь, то у своих ворот возникают моменты. Но с этим должны справляться защитники. Радуйтесь, что у нас есть такой футбол, как в Англии или в Испании.
Марцел Личка возглавил московское "Динамо" летом прошлого года. До этого чешский специалист работал в "Оренбурге". Под его руководством бело-голубые в первый же сезон завоевали бронзовые медали российской Премьер-лиги, хотя до последнего тура претендовали на золото.
В текущем сезоне команда Лички завершила первый круг чемпионата России на четвертой строчке. В 15 сыгранных матчах "Динамо" одержало 9 побед, три раза сыграло вничью и трижды потерпело поражения. На счету москвичей на данный момент 30 очков. Отставание от топ-3 составляет четыре балла.
Источник: "СЭ"
Колодин - о Личке в "Динамо": радуйтесь, что у нас есть такой футбол, как в Англии или Испании
Бывший защитник "Динамо" Денис Колодин признался, что ему нравится игра команды при главном тренере Марцеле Личке.
Фото: ФК "Динамо"