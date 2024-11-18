"С момента моего ухода из "СКА-Хабаровска" мне поступали предложения по работе, но они меня не устраивали. Интересных предложений ко мне не поступало. Поэтому я сейчас тренирую детей. Откуда были эти предложения? Неважно, просто они меня не заинтересовали", - поделился Шаронов.
Экс-защитник "Рубина" Роман Шаронов возглавлял казанский клуб во второй половине 2019-го года. После специалист работал в тренерском штабе кипрского "Пафоса". Последним клубом в тренерской карьере Романа Шаронова остается "СКА-Хабаровск", который он покинул в мае текущего года.
С осени 2024-го года главным тренером "СКА-Хабаровска" является 52-летний Алексей Поддубский. Под его руководством команда занимает 9-е место в турнирной таблице Первой лиги. В активе дальневосточного клуба 25 очков в 19-ти матчах.
Источник: Metaratings
Шаронов: с момента моего ухода из "СКА-Хабаровска" мне поступали предложения, но интересных не было
Экс-наставник "СКА-Хабаровска" Роман Шаронов рассказал о предложениях вернуться к тренерской работе.
Фото: Telegram-канал "Рубина"