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Глушаков: совет "Спартаку" - тратьте деньги не вхолостую, а на хороших футболистов. Купите Батракова

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Экс-капитан "Спартака" Денис Глушаков высказался о трансферной политике красно-белых.
Фото: ФК "Локомотив"
"Нынешнему "Спартаку" не хватает чего-то спартаковского? Возможно, чего-то и правда не хватает. Надеюсь, компетентные люди из "Лукойла" и руководство клуба подойдут к этому вопросу и все поменяют. Совет "Спартаку" — тратьте деньги не вхолостую, а на хороших футболистов. Пусть Батракова купят", - цитирует Глушакова "РБ Спорт".

В текущем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет 11 забитых мячей и 8 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 5 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2027 года.

После 15-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 28-ю набранными очками. В 16-м туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на своем поле с московским "Локомотивом", который занимает 3-ю строчку.

Денис Глушаков
Спартак
Алексей Батраков
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