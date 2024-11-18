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Полузащитник "Зенита" Васильев: не жду выхода Барриоса на пенсию, хочу сам выиграть конкуренцию

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Полузащитник "Зенита" Дмитрий Васильев высказался о конкуренции с Вильмаром Барриосом.
Фото: ФК "Зенит"
— Ждёшь выхода на пенсию Барриоса?

— Не, не жду (смеётся). Вильмар очень хороший футболист, наверное лучший на своей позиции. Хочу сам выиграть конкуренцию, - цитирует Васильева "Чемпионат".

В текущем сезоне Дмитрий Васильев провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 8 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча (оба гола были забиты в Кубке России). Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в 700 тысяч евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2028 года.

После 15-ти сыгранных туров петербуржцы располагаются на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 36-ю набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на одно очко. В 16-м туре чемпионата России команда Сергея Семака сыграет на выезде с "Оренбургом".

Дмитрий Васильев
Зенит
Вильмар Барриос
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