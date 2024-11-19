- Не всегда бывает легко. Не зря же говорят, что второй, третий сезон на высшем уровне бывает тяжелее. Я думаю, что он всё равно один из лидеров "Динамо". Сейчас, с приходом Маухуба, конкуренция повысится и это пойдёт Тюкавину в плюс. Конечно, мы хотим, чтобы Костя больше забивал, - передает слова Семшова Metaratings.
В текущем сезоне форвард провел за "Динамо" 17 поединков во всех турнирах, записал на свой счет пять забитых мячей и сделал две голевые передачи. Трудовой договор футболиста с бело-голубыми действует до лета 2028 года, а трансферная стоимость нападающего "Динамо" оценивается в 16 миллионов евро.
22-летний Тюкавин является воспитанником "Динамо". Всего он провел за московскую команду 146 матчей, забил 45 мячей и 28 раз ассистировал партнерам.
"Динамо" после 15-ти туров имеет в копилке 30 баллов и идет на четвертой строчке в таблице РПЛ. В следующем туре коллектив Марцела Лички на выезде сыграет против "Факела", игра пройдет 24 ноября.
Семшов: Тюкавин все еще один из лидеров "Динамо"
Экс-игрок столичного "Динамо" Игорь Семшов высказался об игре форварда бело-голубых Константина Тюкавина в этом сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ