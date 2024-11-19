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Агент Клюев: Кучаев будет доказывать свою состоятельность в "Ростове". Мы не рассматриваем аренду

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Александр Клюев, агент хавбека "Ростова" Константина Кучаева, оценил вероятность смены клуба своим клиентом зимой.
Фото: ФК "Ростов"
"Константин работает и будет доказывать свою состоятельность в "Ростове". Вероятность аренды? Мы не рассматривает возможную аренду зимой", - цитирует Клюева "СЭ".

Константин Кучаев перебрался в "Ростов" из "Пари НН" в летнее трансферное окно в статусе свободного агента. В первой половине сезона на счету Кучаева 8 матчей в РПЛ. Результативными действиями в чемпионате полузащитник не отметился. 1+1 по системе гол+пас Кучаев оформил в 6-ти матчах Кубка России.

Константин Кучаев
Ростов
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