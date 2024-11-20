"Пока результат не тот, который хочет видеть руководство. Впереди зимняя пауза, во время которой команда сможет хорошо поработать и удачно завершить сезон. Думаю, что во время январского трансферного окна усилений у ЦСКА не будет, поэтому Марко Николичу надо рассчитывать на тех игроков, которые есть, и добиваться с ними поставленных целей", - заявил Булыкин.
По итогам первого круга московский ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе "армейцев" 27 набранных очков, а отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 10 очков. До зимней паузы ЦСКА проведет в чемпионате три матча. В 16-м и 17-м турах "армейцы" сыграют дома с "Ростовом" и "Рубином", а в 18-м туре - на выезде с "Факелом".
Главным тренером команды с лета текущего года является сербский специалист Марко Николич. В летнее трансферное окно состав команды пополнили семь футболистов на общую сумму 2 миллиона евро. Самым дорогим летним трансфером стал форвард Артем Шуманский. За его переход кипрскому "Арису" заплатили 1.5 миллиона евро.
Источник: "РБ Спорт"
Булыкин: зимой усилений в ЦСКА не будет, поэтому Николичу надо рассчитывать на тех, кто есть
Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин оценил игру ЦСКА в текущем сезоне.
Фото: официальный сайт ЦСКА