"Недавно "Зенит" играл товарищеский матч с "Фенербахче". Это хорошая вывеска. Приехала добротная команда, с которой питерцы были наравне. Вот таких соперников надо к нам приглашать", - цитирует Пономарева "Евро-футбол".
"Зенит" встретился в товарищеском матче с турецким "Фенербахче" в период паузы в Премьер-лиге на матчи сборных. Игра проходила в Стамбуле и завершилась минимальной победой хозяев (2:1). В текущем розыгрыше турецкой Суперлиги подопечные Жозе Моуринью занимают 2-е место. Отставание от "Галатасарая" - 5 очков.
Сборная России провела в ноябре два товарищеских матча - со сборными Брунея и Сирии. Первая игра завершилась со счетом 11:0. Во втором матче российская сборная разгромила Сирию со счетом 4:0.
Пономарев: "Зенит" - "Фенербахче" - хорошая вывеска, вот таких соперников надо приглашать
Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев высказался о товарищеской встрече "Зенита" с турецким "Фенербахче".
Фото: официальный сайт "Зенита"