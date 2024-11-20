- Какому месту соответствует команда? Я в отношении "Оренбурга" не могу быть объективным (смеется). Но точно не 16-му месту, - передает слова Андреева Metaratings.ru.
В этом сезоне Российской Премьер-лиги "Оренбург" провел 15 матчей, в которых одержал лишь одну победу (в первом туре над московским "Спартаком"). Клуб также потерпел девять поражений и пять раз сыграл вничью.
В следующем туре "Оренбург" на своем поле примет "Зенит", игра пройдет 23 ноября и начнется в 12:00 мск.
Дмитрий Андреев: "Оренбург" по составу не соответствует 16-му месту
Дмитрий Андреев, ранее занимавший должность спортивного директора "Оренбурга", высказался о выступлении команды в этом сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ