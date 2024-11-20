"Даже на такие достижения стоит обращать внимание. Любой результат в футболе, а тем более положительный, для нас очень хорошо. Ребята собираются, некоторые приезжают из-за рубежа, играют в удовольствие. И Волгоград был выбран не случайно, это город, где очень любят футбол и на игры своего клуба, и на сборную приходит очень много народа. Так что такие матчи нужны. Важно, чтобы наша сборная функционировала, чтобы люди знали, что она есть. Сборная должна быть", - приводит слова Иванова "РИА Новости".
Сборная России по футболу 19 ноября в Волгограде на одноимённом стадионе провела последний в текущем календарном году товарищеский матч. Подопечные Валерия Карпина встретились со сборной Сирии и одержали победу со счётом 4:0.
Таким образом, российская сборная во второй раз в своей истории завершила год с одними победами (первый подобный случай был в 1992 году). Кроме того, на данный момент сборная России в настоящее время демонстрирует серию из 6 сухих побед подряд (общий счёт составляет 34:0). В противниках у национальной команды, которая с февраля 2022 года вынуждена проводить только товарищеские матчи, были сборные Кубы, Сербии, Белоруссии, Вьетнама, Брунея, Сирии.
Президент "Урала" Иванов: важно, чтобы люди знали, что сборная России есть
Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов поделился своим мнением об успехах сборной России по футболу в последних товарищеских матчах.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу