"Административный ресурс у "Динамо", "Спартака", ЦСКА, "Локомотива" не меньше. И поэтому валить все на то, что деньги играют, неправильно. Признайте уже, что лучшим тренером сегодня в нашей стране является Семак", - приводит слова Газзаева "КП".
Петербургский "Зенит" выигрывал чемпионат России последние шесть сезонов подряд. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака после 15-ти туров, набрав 36 очков, занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет на данный момент одно очко.
Газзаев: админресурс у "Динамо", "Спартака", ЦСКА, "Локо" не меньше, чем у "Зенита"
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал обвинения "Зенита" о наличии у клуба административного ресурса.
Фото: ФК "Зенит"