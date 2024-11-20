"Сегодня в руководстве ЦСКА, помимо Гинера, есть еще государственный человек. Это дает возможности ЦСКА лучше выступать. Но когда был Гинер, было совершенно другое развитие клуба. Задача стояла — только первое место. Только Кубок, только Суперкубок. Второе место считалось — как со второго по шестнадцатое. Поэтому была мобилизованность", - приводит слова Газзаева "КП".
Московский ЦСКА - шестикратный чемпион России. С 2001 года владельцем "армейского" клуба был предприниматель Евгений Гинер. В конце декабря 2019 года контрольный пакет акций ЦСКА перешёл под контроль государственной корпорации "ВЭБ".
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги ЦСКА под руководством Марко Николича после 15-ти туров, набрав 27 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего на данный момент "Краснодара" составляет 10 очков.
Газзаев: государственный человек в руководстве дает ЦСКА возможности лучше выступать
Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев рассказал об изменениях в задачах "армейского" клуба.
Фото: ПФК ЦСКА