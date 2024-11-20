"Мне очень нравится Файзуллаев — хороший парень, умница, обладает хорошими качествами. То, что он надел футболку ЦСКА на командном фото сборной Узбекистана, наверное, говорит о его любви к клубу. Для меня такой его жест стал открытием. Наверное, для него ЦСКА уже стал родным", — приводит слова Непомнящего Legalbet.
Аббосбек Файзуллаев является игроком московского ЦСКА с августа 2023 года, когда его за 500 тыс. евро выкупили у узбекского "Пахтакора". С тех пор игрок сборной Узбекистана в составе "армейского" клуба в общей сложности принял участие в 51 официальном матче, в которых забил соперникам 7 голов и отдал партнерам 20 голевых передач. Действующее соглашение между 21-летним футболистом и москвичами рассчитано на срок до конца сезона-2025/26 с возможностью его продления еще на один сезон.
Непомнящий отметил жест Файзуллаева, который говорит о его любви к ЦСКА
Бывший главный тренер томской "Томи" Валерий Непомнящий высказался об узбекском полузащитнике московского ЦСКА Аббосбеке Файзуллаеве.
Фото: сборная Узбекистана по футболу