- Летом коллектив грамотно укрепился в связи с выходом в Премьер?лигу и продолжает поступательно развиваться. Мне очень импонирует развитие "Акрона". Как тренер я хочу, чтоб в РПЛ было больше частных клубов, - передает слова Шаронова Меtaratings.ru.
"Акрон" в текущем сезоне чемпионата России в 15-ти турах одержал четыре победы и четыре раза сыграл вничью. Также команда из Тольятти потерпела семь поражений. В активе "Акрона" 16 баллов, клуб идет на девятой строчке в турнирной таблице.
В следующем туре коллектив Заурбека Тедеева на выезде сыграет против "Рубина", встреча пройдет в Казани 22 ноября, начало игры запланировано на 19:00 по столичному времени.
Шаронов: мне очень импонирует развитие "Акрона". Как тренер я хочу, чтобы в РПЛ было больше частных клубов
Экс-наставник "Рубина" Роман Шаронов высказался о тольяттинском "Акроне", для которого нынешний сезон стал первым в РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ