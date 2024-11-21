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Шаронов: мне очень импонирует развитие "Акрона". Как тренер я хочу, чтобы в РПЛ было больше частных клубов

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Экс-наставник "Рубина" Роман Шаронов высказался о тольяттинском "Акроне", для которого нынешний сезон стал первым в РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Летом коллектив грамотно укрепился в связи с выходом в Премьер?лигу и продолжает поступательно развиваться. Мне очень импонирует развитие "Акрона". Как тренер я хочу, чтоб в РПЛ было больше частных клубов, - передает слова Шаронова Меtaratings.ru.

"Акрон" в текущем сезоне чемпионата России в 15-ти турах одержал четыре победы и четыре раза сыграл вничью. Также команда из Тольятти потерпела семь поражений. В активе "Акрона" 16 баллов, клуб идет на девятой строчке в турнирной таблице.

В следующем туре коллектив Заурбека Тедеева на выезде сыграет против "Рубина", встреча пройдет в Казани 22 ноября, начало игры запланировано на 19:00 по столичному времени.

Акрон
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