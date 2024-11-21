"Локомотив" в последних матчах выглядит как-то не очень здорово, а "Спартак" будто из пепла возродился: интересную игру красно-белые показывают. Они стали быстро и конструктивно действовать на поле. Если продолжат в том же духе, то вполне могут выиграть у "Локомотива". Шансы "Спартака" здесь выглядят более предпочтительно, чем у "железнодорожников": где-то 70 на 30", - заявил Пономарев.
Московский "Спартак" примет на своем поле "Локомотив" в столичном дерби в рамках 16-го тура чемпионата России. Игра пройдет в субботу, 23-го ноября. По итогам первого круга "железнодорожники" занимают 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 34-мя очками. "Спартак" в стартовых 15-ти турах набрал 28 очков и идет на 5-м месте.
В первом круге команды встречались в очном матче в 10-м туре РПЛ. Тогда сильнее оказались "железнодорожники" (3:1).
Источник: "Матч ТВ"
Пономарев: "Локомотив" в последних матчах выглядит не очень, а "Спартак" будто из пепла возродился
Экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев поделился ожиданиями от дерби "Спартака" и "Локомотива" в 16-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Локомотива"