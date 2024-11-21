"Когда на поле я вижу в составе обеих команд по восемь иностранцев, мне уже ничего не нравится. Понимаю, если бы выходило три-четыре легионера. Но не восемь же! Куда это приведет? "Зенит"? А "Краснодар" лучше, что ли, в этом плане? Там такой же расклад. Где наши, местные пацаны? О вкусах не спорят, но мне больше нравился "Зенит" времен Аршавина и Кержакова", - цитирует Овчинникова "СЭ".
По итогам первого круга лидером РПЛ с 37-ю очками является "Краснодар". "Зенит" имеет в своем активе 36 очков и располагается на 2-й строчке. Тройку лидером замыкает московский "Локомотив", в активе которого 34 набранных очка. Лимит на легионеров в РПЛ позволяет одновременно задействовать на поле до 8-ми иностранцев.
В топ-10 по количеству сыгранных минут в составе "Зенита" три россиянина: Дуглас Сантос (1350 минут, 1-е место), Евгений Латышонок (1204 минуты, 4-е место) и Вячеслав Караваев (743 минуты, 9-е место). У "Краснодара" в аналогичном топе два россиянина: Станислав Агкацев (1350 минут, 1-е место) и Сергей Петров (1063 минуты, 9-е место).
Валерий Овчинников: понимаю, три-четыре легионера, но не восемь же! Мне больше нравился "Зенит" Аршавина и Кержакова
Экс-главный тренер нижегородского "Локомотива" Валерий Овчинников раскритиковал зависимость российских топ-клубов от иностранцев.
Фото: официальный сайт "Краснодара"