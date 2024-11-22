Гладилин не видит фаворита в матче "Спартак" - "Локомотив"

- Команды равны по силам, был перерыв, малая часть игроков была в сборной, а остальные готовились. Шансы равны, тут любой результат может быть. Нет явного фаворита, - цитирует Гладилина Vprognoze.ru.
Напомним, что коллектив Деяна Станковича на данный момент располагается на пятой строчке в таблице РПЛ, набрав в 15-ти турах 28 баллов.
Красно-белые в ближайшую субботу при своих болельщиках сыграют против "Локомотива" в рамках 16-го тура Российской Премьер-лиги, стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.
Отметим, что "железнодорожники" с 34 баллами идут на третьей строчке в РПЛ. Лидирует в чемпионате "Краснодар", у которого 37 очков.