Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Рубин
19:00
АкронНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сочи
17:00
УфаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
23:00
ВальядолидНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бавария
22:30
АугсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монако
21:00
БрестНе начат
ПСЖ
23:00
ТулузаНе начат

Гладилин не видит фаворита в матче "Спартак" - "Локомотив"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Валерий Гладилин, экс-тренер столичного "Спартака", высказался о предстоящем матче красно-белых в чемпионате России.
Фото: ФК "Спартак"
- Команды равны по силам, был перерыв, малая часть игроков была в сборной, а остальные готовились. Шансы равны, тут любой результат может быть. Нет явного фаворита, - цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

Напомним, что коллектив Деяна Станковича на данный момент располагается на пятой строчке в таблице РПЛ, набрав в 15-ти турах 28 баллов.

Красно-белые в ближайшую субботу при своих болельщиках сыграют против "Локомотива" в рамках 16-го тура Российской Премьер-лиги, стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.

Отметим, что "железнодорожники" с 34 баллами идут на третьей строчке в РПЛ. Лидирует в чемпионате "Краснодар", у которого 37 очков.

Спартак
Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится