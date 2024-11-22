- Наверное, не лучший у него период именно ментально. Потому что физически он хорош. Но когда не забиваешь долго, то бывают такие моменты. Ему просто надо заковырять пару-тройку голов, и все посыпется своим чередом, - цитирует Корнеева "Матч ТВ".
26-летний Чалов с лета этого года выступает за греческий ПАОК. Форвард перешел в клуб из московского ЦСКА и заключил с ПАОКом контракт до 2027 года. Футболист провел за ПАОК 19 матчей во всех турнирах, один раз поразил ворота соперника и сделал два ассиста на партнеров.
Отметим, что Чалов был вызван на ноябрьский сбор национальной команды, но не смог отличиться в матчах с Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).
Корнеев: у Чалова ментально не лучший период. Ему нужно заковырять пару-тройку голов и все посыпется своим чередом
Игорь Корнеев, в прошлом выступавший в составе "Барселоны" и сборной России, высказался о неудачном отрезке Федора Чалова в Греции.
Фото: ФК ПАОК