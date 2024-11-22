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Матч 16-го тура РПЛ ЦСКА - "Ростов" пройдёт в сильнейший снегопад. Так же было в декабре 2023 года

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Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал о погодных условиях проведения в Москве предстоящих 23 ноября матчей 16-го тура РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
"Завтра Балканец (балканский циклон "Каэтано". — прим. ред.) действительно накроет Москву. Циклон принесёт снега, минимум 4-6 сантиметров снежного покрова. Температура будет 0 — +2 градуса. Осадки закончатся вечером или с наступлением сумерек, в ночь на воскресенье", - приводит слова Тишковца "Чемпионат".

23 ноября в 16-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 в Москве состоятся два матча: в 14:15 на стадионе "ВЭБ Арена" друг с другом встретятся ЦСКА и "Ростов", а в 18:00 на стадионе "Лукойл Арена" пройдёт дерби между "Спартаком" и "Локомотивом". Кроме того, в подмосковных Химках в 16:30 стартует матч между местными "Химками" и текущим лидером чемпионата России, футбольный клубом "Краснодар".

Напомним, что в декабре 2023 года матч между ЦСКА и "Ростовом" в Москве также прошёл во время сильнейшего снеопада.

Ростов
ЦСКА
Спартак
Локомотив
Химки
Краснодар
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