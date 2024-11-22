"Надо постараться так, чтобы он твердо стоял на земле и не летал в небесах. Футбол не любит вчерашний день. Это касалось нереализованных пенальти. Я ему сказал, что это вчерашний день, но его голы впереди. Он должен готовиться и доказывать. Каждый матч — это возможность реабилитировать себя. Сегодня у него получилось", - приводит слова Рахимова "Матч ТВ".
22 ноября в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с тольяттинским "Акроном" албанский нападающий казанского "Рубина" Мирлинд Даку оформил дубль. В двух последних играх команды - против московского ЦСКА в Кубке России и против "Краснодара" в РПЛ - 26-летний форвард не реализовал одиннадцатиметровый удары. Пенальти, назначенное в матче с "Акроном", стал исполнять не Даку, а Джоэль Фамейе. Всего в текущем сезоне РПЛ у албанца в 15 матчах 8 забитых голов и 4 результативные передачи.
Рахимов: надо постараться так, чтобы Даку твердо стоял на земле и не летал в небесах
Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов рассказал, был ли у нападающего казанского клуба Мирлинда Даку упадок после незабитых пенальти в прошлых матчах.
Фото: ФК "Рубин"