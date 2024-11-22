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"Спартак" при уходе Хлусевича может рассмотреть вопрос трансфера Сильянова из "Локомотива"

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По информации СМИ, московский "Спартак" может рассмотреть вопрос трансфера защитника Александра Сильянова из московского "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
Сообщается, что условием этого потенциального трансфера является уход из "Спартака" защитника Даниила Хлусевича, чей переход в другую команду не исключен.

Александр Сильянов, будучи воспитанником ЦСКА, выступает за "Локомотив" с июня 2021 года. Его действующее соглашение с "железнодорожниками" рассчитано на срок до конца сезона-2025/26. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет 6 млн евро.

В текущем сезоне Сильянов принял участие в 20 официальных матчах, в которых получил 2 жёлтые карточки, а результативными действиями не отметился.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

Спартак
Даниил Хлусевич
Александр Сильянов
Локомотив
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