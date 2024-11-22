"Я знаю Володю Кузьмичёва, он представляет интересы Батракова. Как опытный агент, он должен пиарить своего клиента. Да, "Манчестер Сити" - это перебор, но таковы правила игры, маркетинга, если хотите. А я бы на месте Кузьмичева сказал, что вижу Алексея в "Барселоне". Испанский футбол ему лучше подходит. Я бы сказал: Отстаньте от Батракова. Он либо в "Локо" играет, либо в "Барсе", - приводит слова Батракова "Евро-Футбол.Ру".
Алексей Батраков в текущем сезоне в составе московского "Локомотива" принял участие в 19 официальных матчах, в которых в общей сложности забил соперникам 11 голов, отдал партнёрам 8 голевых передач, получил 6 жёлтых карточек. 15 ноября хавбек в товарищеском матче со сборной Брунея дебютировал в составе основной команды сборной России и сразу же отметился забитым голом.
Срок действующего соглашения между 19-летним полузащитником и "железнодорожниками" истекает 30 июня 2027 года. Согласно данным, которые в открытом доступе размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 5 млн евро.
Наумов: "Манчестер Сити" - это перебор, я бы сказал, что вижу Батракова в "Барселоне"
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал слова агента Алексея Батракова Владимира Кузьмичева о том, что видит будущее своего клиента в "Манчестер Сити".
Фото: ФК "Локомотив"