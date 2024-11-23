Дьяков: ЦСКА - не претендент на высокие места, как и "Ростов" - не претендент на вылет из РПЛ

"ЦСКА фаворит матча, но команда, мне кажется, по сей день ищет свою игру. Не претендент ЦСКА на высокие места, как и "Ростов" не претендент на вылет или борьбу за выживание, за стыки. Думаю, что ЦСКА будет в районе пятого места, а "Ростов" закончит чуть выше, чем зона стыков, и спокойно будет заканчивать сезон", - приводит слова Дьякова Metaratings.
Московский ЦСКА и "Ростов" встретятся друг с другом 23 ноября на домашнем стадионе "армейцев" "ВЭБ Арена" в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Начало встречи запланировано на 14:15 по московскому времени. Игру обслужит судейская бригада во главе с Павлом Кукуяном.
После первого круга ЦСКА, набрав 27 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 10 очков. "Ростов", в свою очередь, за 15 матчей набрал 17 очков и в настоящее время располагается на восьмой строчкею