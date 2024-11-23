"Не я принимал решение по Владиславу Безбородову. Есть дисциплинарный кодекс судей, он его нарушил, поэтому такое решение было принято. То, что он позволил себе, безусловно, недопустимо", - приводит слова Дюкова ТАСС.
9 ноября дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС до конца сезона-2024/25 отстранила Вячеслава Безбородова от обслуживания игр, которые проводятся под эгидой Российского футбольного союза. Причиной принятия такого решения стало оставлением им в телеграме публичных комментариев относительно своей работы, а также за обман с его стороны представителей РФС.
Вячеславу Безбородову 51 год, матчи чемпионата России он обслуживал с 2007 года.
Президент РФС Дюков: то, что Безбородов позволил себе, недопустимо
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал отстранение арбитра Вячеслава Безбородова от работы на футбольных матчах до конца сезона-2024/25.
Фото: РФС