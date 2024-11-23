Бубнов - о победе "Зенита": за "Оренбург" страшно обидно - закономерным результатом стала бы ничья

"Закономерным результатом этого матча стала бы ничья, но "Зенит" в конце концов всё-таки дожал соперника, проявив характер. В первую очередь у команды Семака сработали замены, за счёт которых удалось освежить игру. За "Оренбург" страшно обидно. Язык не повернётся сказать о них ничего плохого", - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
Футбольный клуб "Оренбург" и петербургский "Зенит" встретились друг с другом 23 ноября в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 1:0. Единственный гол в составе гостей на 90+6 минуте забил Александр Ерохин.
Благодаря этой победе "Зенит" набрал 39 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата России. У "Оренбурга" в активе осталось 8 очков, с которыми южноуральская команда на данный момент располагается на последнем, шестнадцатом месте.