"Результат матча был предопределен. "Локомотиву" в матче со "Спартаком" не хватило Абены на поле, весь план Галактионова на игру рухнул. К тому же Лантратов исполнил Лещука", – приводит слова Салиховой Metaratings.
Московский "Спартак" 23 ноября на своём поле в рамках 16-го тура чемпионата России сезона-2024/25 принимал московский "Локомотив". Матч завершился победой подопечных Деяна Станковича со счётом 5:2. В составе красно-белых покер оформил Манфред Угальде и ещё один гол забил Эсекьель Барко.
Суринамский защитник "Спартака" Миенти Абена, который присоединился к команде минувшим летом, провел этот матч на скамейке запасных.
Зарема Салихова: "Локомотиву" в матче со "Спартаком" не хватило Абены на поле
Зарема Салихова, жена экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказалась о победе красно-белых в матче 16-го тура РПЛ с московским "Локомотивом".
Фото: ФК "Спартак"