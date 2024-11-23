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Зарема Салихова: "Локомотиву" в матче со "Спартаком" не хватило Абены на поле

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Зарема Салихова, жена экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказалась о победе красно-белых в матче 16-го тура РПЛ с московским "Локомотивом".
Фото: ФК "Спартак"
"Результат матча был предопределен. "Локомотиву" в матче со "Спартаком" не хватило Абены на поле, весь план Галактионова на игру рухнул. К тому же Лантратов исполнил Лещука", – приводит слова Салиховой Metaratings.

Московский "Спартак" 23 ноября на своём поле в рамках 16-го тура чемпионата России сезона-2024/25 принимал московский "Локомотив". Матч завершился победой подопечных Деяна Станковича со счётом 5:2. В составе красно-белых покер оформил Манфред Угальде и ещё один гол забил Эсекьель Барко.

Суринамский защитник "Спартака" Миенти Абена, который присоединился к команде минувшим летом, провел этот матч на скамейке запасных.

Локомотив
Спартак
Илья Лантратов
Игорь Лещук
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