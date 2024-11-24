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Канчельскис: "Краснодар" боится быть первым, а "Зенит" чувствует себя по-хозяйски во главе таблицы

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Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"Краснодар" боится быть первым, а "Зенит" чувствует себя по-хозяйски во главе таблицы. С "быками" это повторяется из года в год. Они обыгрывают всех прямых конкурентов, а потом теряют очки в проходных матчах. А титулы, как правило, выигрываются в матчах с аутсайдерами", - цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".

Вчера, 23-го ноября, петербургский "Зенит" с минимальным счетом одержал победу над "Оренбургом" в 16-м туре РПЛ. "Краснодар" на выезде сыграл вничью с подмосковными "Химками" (2:2) и упустил лидерство в турнирной таблице российского чемпионата. После 16-ти сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на первой строчке в турнирной таблице РПЛ с 39-ю набранными очками, южане располагаются на второй строчке с 38-ю очками.

Напомним, что петербуржцы являются бессменными чемпионами России на протяжении последних шести сезонов. По итогам сезона-2023/2024 "быки" стали серебряными призерами чемпионата России.

Краснодар
Зенит
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