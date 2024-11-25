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Тарханов: уверен, Осинькин сохранит "Крылья Советов" в РПЛ на следующий сезон

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Бывший главный тренер ЦСКА и "Урала" Александр Тарханов высказался о выступлении самарских "Крыльев Советов" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Мне очень понравился матч "Крыльев" с "Ахматом", много атак, острых ситуаций. "Крылья" – играющая команда. Уверен, у них всё наладится, и Игорь Осинькин сохранит команду в РПЛ на следующий сезон. Просто "Крыльям" часто не везет, в завершении атак не хватает исполнительского мастерства. А так мысль, рисунок игры у них есть, что очень радует", - приводит слова Тарханова Metaratings.

Самарские "Крылья Советов" 24 ноября в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 у себя дома встретились с грозненским "Ахматом" и одержали победу со счётом 2:1. Благодаря этой победе подопечные Игоря Осинькина, который занимает пост главного тренера самарцев с июля 2020 года, набрали 15 очков и поднялись на двенадцатое место в турнирной таблице чемпионата России. Отрыв от "Ахмата", который сейчас находится в зоне вылета, составляет 6 очков.

Ахмат
Крылья Советов
Игорь Осинькин
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