"Мне очень понравился матч "Крыльев" с "Ахматом", много атак, острых ситуаций. "Крылья" – играющая команда. Уверен, у них всё наладится, и Игорь Осинькин сохранит команду в РПЛ на следующий сезон. Просто "Крыльям" часто не везет, в завершении атак не хватает исполнительского мастерства. А так мысль, рисунок игры у них есть, что очень радует", - приводит слова Тарханова Metaratings.
Самарские "Крылья Советов" 24 ноября в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 у себя дома встретились с грозненским "Ахматом" и одержали победу со счётом 2:1. Благодаря этой победе подопечные Игоря Осинькина, который занимает пост главного тренера самарцев с июля 2020 года, набрали 15 очков и поднялись на двенадцатое место в турнирной таблице чемпионата России. Отрыв от "Ахмата", который сейчас находится в зоне вылета, составляет 6 очков.
Тарханов: уверен, Осинькин сохранит "Крылья Советов" в РПЛ на следующий сезон
Бывший главный тренер ЦСКА и "Урала" Александр Тарханов высказался о выступлении самарских "Крыльев Советов" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Крылья Советов"