"Спартак" приятно удивил, организация игры у красно-белых была на высоком уровне. Помог и Лантратов, конечно, с ошибкой. Я предполагал, что "Спартак" может победить в этом матче, но не так крупно. Для РПЛ важно, чтобы "Спартак" чувствовал себя уверенно. РПЛ нужен сильный "Спартак". А для молодого "Локомотива" этот матч будет хорошим уроком", - приводит слова Губерниева Metaratings.
Московский "Спартак" 23 ноября в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги на своём поле встретился с московским "Локомотивом" и одержал победу со счётом 5:2. У красно-белых покер оформил нападающий сборной Коста-Рики Манфред Угальде. Кроме того, еще одним забитым голом отметился аргентинский полузащитник Эсекьель Барко.
Благодаря этой победе команда Деяна Станковича набрала 31 очко и в турнирной таблице чемпионата России поднялся с пятого на четвёртое место. "Локомотив" с 34-ю очками продолжить занимать третью строчку. Перед зимней паузой "Спартак" в РПЛ проведёт матчи с "Краснодаром" и с "Пари НН", а "Локомотив" встретится с "Химками" и "Краснодаром".
Губерниев: для РПЛ важно, чтобы "Спартак" чувствовал себя уверенно
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о московском дерби, в котором "Спартак" обыграл "Локомотив" со счётом 2:5.
Фото: ФК "Спартак"