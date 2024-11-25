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Бушманов: Угальде можно назвать одним из ключевых футболистов "Спартака"

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Экс-игрок "Спартака" Евгений Бушманов высказался о Манфреде Угальде.
Фото: ФК "Спартак"
"Это умный и тонкий игрок, который умеет правильно отдавать мяч и открываться. Видимо, пришло время, когда Угальде начал проявлять все эти качества. Кроме того, доверие Станковича помогает ему. На сегодняшний день Угальде можно назвать одним из ключевых футболистов "Спартака", - цитирует Бушманова "Чемпионат".

В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на своем поле одержал победу над "Локомотивом" со счетом 5:2, Манфред Угальде записал на свой счет покер. Напомним, что нападающий перешел в московский клуб из голландского "Твенте" зимой этого года за 13 миллионов евро и заключил контракт до лета 2028 года.

В текущем сезоне костариканец провел за красно-белых во всех турнирах 19 матчей и отметился 13-ю забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. На данный момент форвард возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата России с 12-ю забитыми голами.

Спартак
Манфред Угальде
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