"Для меня работать со Слишковичем — удовольствие, особенно сказывается то, что он мой земляк. Это дает еще больше мотивации доказывать ему. Он отлично строит тренировочный процесс, все занимаются на максимуме. Он объясняет нам свои методы, чего хочет от команды. Футболисты любят его, остается только набирать очки", - цитирует Башича "РБ Спорт".
Владимир Слишкович возглавил "Оренбург" в октябре этого года, сменив на посту главного тренера Давида Деограсию. Ранее босниец был исполняющим обязанности главного тренера московского "Спартака" после отставки Гильермо Абаскаля.
В 16-м туре Российской Премьер-Лиги оренбуржцы на своем поле уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1, единственным забитым мячом отметился Александр Ерохин, команда Владимира Слишковича больше тайма играла в меньшинстве. После 16-ти сыгранных туров "Оренбург" располагается на последней строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 8-ю набранными очками.
Башич: для меня работать со Слишковичем - удовольствие. Футболисты любят его
Полузащитник "Оренбурга" Иван Башич высказался о работе с Владимиром Слишковичем.
Фото: ФК "Оренбург"