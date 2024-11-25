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Бывший защитник сборной Исландии Рагнар Сигурдссон заявил о желании стать гражданином России

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Бывший исландский футболист Рагнар Сигурдссон может получить российский паспорт.
Фото: Getty Images
"Да, я хотел бы получить российский паспорт! Я знаю русский язык. Говорю не так хорошо, как во времена, когда играл за "Ростов" и жил в России, но не так уж и плохо. Планирую учить дальше", - цитирует Сигурдссона "РБ Спорт".

Бывший защитник сборной Исландии Рагнар Сигурдссон завершил футбольную карьеру в декабре 2021-го года. С января 2014-го по август 2016-го он был игроком "Краснодара". С августа по декабрь 2017 Сигурдссон выступал за "Рубин" на правах аренды из "Фулхэма". А с января 2018 по январь 2020-го года футболист защищал цвета "Ростова".

В январе 2021-го, после года в "Копенгагене", Сигурдссон перешел в клуб "Рух" из Львова. Карьеру исландец завершил на родине в составе клуба "Филкир". С января текущего года Сигурдссон работает ассистентом тренера в клубе "Коупавогюр".

Ростов
Рубин
Краснодар
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