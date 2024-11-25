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Президент махачкалинского "Динамо" назвал трех футболистов, которые могут покинуть команду зимой

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Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев допустил возможный уход лидеров из клуба.
Фото: официальный сайт "Динамо" Махачкала
"К игрокам нашей команды, в том числе к Волку, Пальцеву и Касинтуре, возникает интерес. Мы хотим, чтобы Волк, Пальцев и другие играли за нас. Но если у них будет большое желание перейти в другую команду и они выйдут на руководство с просьбой отпустить, тогда сохранять их в команде будет нерезонно. Если футболисты хотя перейти в другие клубы и им там будет лучше и интереснее, то мы их отпустим", - заявил Гаджиев.

После 16-ти туров махачкалинское "Динамо" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе клуба из столицы Дагестана 16 набранных очков. Голкипер Давид Волк и защитник Валентин Пальцев приняли участие в 16-ти и 14-ти матчах РПЛ соответственно. В ноябре оба футболиста получили вызов в сборную России на товарищеские матчи с Брунеем (11:0) и Сирией (4:0). Пальце дебютировал в сборной России еще в октябре - в выездном матче со сборной Вьетнама (3:0).

Полузащитник Эргаш Касинтура провел в текущем розыгрыше РПЛ 13 матчей. Ранее ангольский полузащитник выступал в РПЛ в составе "Уфы".

Источник: Sport24

Динамо Мх
Эргаш Касинтура
Валентин Пальцев
Давид Волк
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