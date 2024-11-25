Санкт-петербургский "Зенит" не планирует расставаться с центральным защитником Дмитрием Чистяковым. Как сообщает Metaratings, сине-бело-голубые не будут отдавать 30-летнего футболиста в аренду, несмотря на интерес со стороны клубов РПЛ.
В текущем сезоне Дмитрий Чистяков 16 раз попадал в заявку "Зенита" на матчи РПЛ, но на поле не появлялся. В Кубке России защитник принял участие в 6-ти матчах, отметившись 1-м забитым мячом. Контракт Чистякова с "Зенитом" истекает летом следующего года.
Вторую половину прошлого сезона экс-защитник сборной России провел в "Сочи" на правах аренды. Летом 2021-го года "Зенит" заплатил "Ростову" за трансфер Чистякова 3.25 миллиона евро.
Metaratings: "Зенит" не хочет отпускать защитника Дмитрия Чистякова в аренду зимой
Российский защитник Дмитрий Чистяков завершит сезон в составе "Зенита".
Фото: официальный сайт "Зенита"