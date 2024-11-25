- Играть против "Зенита" было проще, чем против сборных, особенно — чем против Германии. Я вышел только на 30 минут, но немцы так хороши, так быстры, это просто невообразимо. Это совсем другой уровень по сравнению с "Зенитом".
Напомним, во время ноябрьской международной паузы полузащитник "Оренбурга" Иван Башич провел два матча за сборную Боснии и Герцеговины, сыграв против национальной команды Германии (0:7) и Нидерландов (1:1).
В субботу, 23 ноября, "Оренбург" принимал на своем поле "Зенит" в рамках 16-го тура РПЛ. Игра с действующим чемпионом России завершилась поражением хозяев с минимальным счетом 0:1. Победный гол петербуржцы забили в компенсированное время.
Источник: "РБ Спорт"
Башич: против "Зенита" играть было проще, чем против сборной Германии
Хавбек "Оренбурга" и сборной Боснии и Герцеговины Иван Башич сравнил игру против сильных сборных и против "Зенита".
Фото: ФК "Оренбург"