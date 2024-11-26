- Мы сейчас сыграли важную игру, мы победили. Давайте лучше будем говорить об игре, потому что все остальное нужно обсуждать в более спокойной ситуации, - заявил специалист в эфире "Матч Премьер".
Напомним. в 16-м туре самарский коллектив дома одолел "Ахмат" со счетом 2:1. В следующим туре "Крылья Советов" отправятся в гости к "Зениту", поединок 17-го тура РПЛ пройдет 1 декабря и стартует в 16:30 мск.
Команда Осинькина в этом сезоне РПЛ набрала 15 баллов и идет на 12-й строчке в таблице РПЛ.
Осинькин ушёл от ответа на вопрос о своём будущем в "Крыльях Советов"
Наставник "Крыльев Советов" Игорь Осинькин высказался о своем будущем в самарской команде.
Фото: Официальный сайт РПЛ