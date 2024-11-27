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Почётный президент РФС: никто еще не доказал, что в судейском корпусе есть коррупция

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Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков отреагировал на слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе.
Фото: ФК "Ростов"
"Никто еще не доказал, что в судейском корпусе есть коррупция. Поэтому, бороться пока не с чем. Не читал, что именно сказал губернатор Самарской области. И сам не общался с Федорищевым. Лучше поговорить с тем же Алаевым. Потому что я понятия не имею, что там происходит. Но почему все сразу начинают нагнетать про следственные органы и прокуратуру? Надо сначала что-то рассказать, а потом это доказать", - приводит слова Колоскова "РБ Спорт".

26 ноября Вячеслав Федорищев, который в сентябре 2024 года на выборах был избран губернатором Самарской области, выступил с заявлением о существовании в российском футболе коррупционной системы судейства. 35-летний государственный деятель утверждал, что в этой системе задействовано, по крайней мере, 10 команд Российской Премьер-Лиги, которые всего в течение года расходуют порядка полмиллиарда рублей.

Кроме того, Федорищев рассказал, что сотрудники "Крыльев Советов" сообщили ему о наличии к самарского клуба долга размером 36 миллионов рублей за услуги судейскому корпусу.

Крылья Советов
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