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Полузащитник "Рубина" Безруков: Даку сильнее Кордобы

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Полузащитник "Рубина" Руслан Безруков заявил, что нападающий казанцев Мирлинд Даку сильнее по игровым качествам, чем форвард "Краснодара" Джон Кордоба.
Фото: ФК "Краснодар"
"Кто сильнее – Даку или Кордоба? У них с Джоном одинаковое количество голов. Сложно сказать, кто из них сильнее. Они играют в разных командах, которые отличаются по стилю. Мы знаем потенциал Даку, а с Кордобой не тренируемся. Даку сильнее Кордобы", - цитирует Безрукова "РБ Спорт".

В текущем сезоне Мирлинд Даку провел за казанский "Рубин" во всех турнирах 17 матчей и записал на свой счет 8 забитых мячей и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего албанца в 6 миллионов евро.

На счету Джона Кордобы в этом сезоне 16 выходов на поле в составе "Краснодара", 8 забитых голов и 5 голевых передач. Рыночная стоимость 31-летнего колумбийца, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 14 миллионов евро. Контракт форварда с клубом ранее был продлен до лета 2027 года.

Руслан Безруков
Рубин
Мирлинд Даку
Краснодар
Джон Кордоба
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