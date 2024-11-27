"У Славы есть хорошее движение вперед. У него появляется уверенность. Он стал играть больше матчей, отсюда и результат. Зная его характер, надеюсь, что ерундой не будет заниматься и будет продолжать развиваться. Думаю, что в будущем Тороп может заменить Акинфеева в ЦСКА", - цитирует Чанова "РБ Спорт".
Вчера, 26-го ноября, московский ЦСКА на своем поле одержал победу над казанским "Рубином" в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 3:0.
В текущем сезоне Владислав Тороп провел за московский клуб во всех турнирах 8 матчей, пропустил 2 мяча и сохранил свои ворота "сухими" в шести встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 1 миллион евро, контракт голкипера с клубом рассчитан до лета 2026 года.
После 16-ти сыгранных туров команда Марко Николича располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 27-ю набранными очками.
Чанов: в будущем Тороп может заменить Акинфеева в ЦСКА
Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался об игре Владислава Торопа.
Фото: ПФК ЦСКА