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Чанов: в будущем Тороп может заменить Акинфеева в ЦСКА

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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался об игре Владислава Торопа.
Фото: ПФК ЦСКА
"У Славы есть хорошее движение вперед. У него появляется уверенность. Он стал играть больше матчей, отсюда и результат. Зная его характер, надеюсь, что ерундой не будет заниматься и будет продолжать развиваться. Думаю, что в будущем Тороп может заменить Акинфеева в ЦСКА", - цитирует Чанова "РБ Спорт".

Вчера, 26-го ноября, московский ЦСКА на своем поле одержал победу над казанским "Рубином" в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 3:0.

В текущем сезоне Владислав Тороп провел за московский клуб во всех турнирах 8 матчей, пропустил 2 мяча и сохранил свои ворота "сухими" в шести встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 1 миллион евро, контракт голкипера с клубом рассчитан до лета 2026 года.

После 16-ти сыгранных туров команда Марко Николича располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 27-ю набранными очками.

ЦСКА
Владислав Тороп
Игорь Акинфеев
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