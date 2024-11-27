"Я думаю, что до зимнего перерыва "Зенит" не просто сохранит первое место, а даже увеличит отрыв. Потому что "Краснодар" в оставшихся двух матчах, а они играют со "Спартаком" и "Локомотивом", точно где-то потеряет очки. Ну а "Зенит" в своих двух играх с "Крыльями" и "Акроном", также на своем поле, спокойно обыграет соперников. Главное, чтобы с первых минут в этих играх не ставили в состав Соболева. Но ведь чудом выиграли в прошлом туре в Оренбурге! Первый тайм был вообще никакой", - приводит слова Орлова "РБ Спорт".
После 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 на первом месте турнирной таблице чемпионата России располагается петербургский "Зенит", который набрал 39 очков. На втором месте на данный момент находится футбольный клуб "Краснодар", у которого в активе находится 38 очков.
В 17-м туре 1 декабря "Зенит" на своем поле будет играть против самарских "Крыльев Советов" (начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени), а "Краснодар", в свою очередь, будет принимать московский "Спартак" (стартовый свисток должен прозвучать в 19:30).
В 18-м туре "Зенит" 7 декабря в Санкт-Петербурге сыграет против тольяттинского "Акрона" (начало встречи запланировано на 16:30), а "Краснодар" 8 декабря на своём поле будет встречаться с московским "Локомотивом" (стартовый свисток должен прозвучать в 19:30).
Орлов: до зимы "Зенит" увеличит отрыв, главное — не ставить Соболева
Спортивный журналист Геннадий Орлов поделился своим мнением о том, при каком турнирном положении "Зенит" и "Краснодар" уйдут на зимний перерыв.
Фото: ФК "Зенит"