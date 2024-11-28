"Это тренер с характером. Помните, когда "Спартак" в первом туре проиграл "Оренбургу", а следующая игра была с "Химками". Красно?белые выигрывали 3:0, Станкович постоянно ходил и подбадривал игроков. Но когда "Спартак" пропустил, то Деян взял бутылку и как засадил, чуть не попав в футболистов запасных. Вот тогда я понял, что с этим парнем не забалуешь", - приводит слова Ловчева "Матч ТВ".
27 ноября московский "Спартак" под руководством сербского специалиста Деяна Станковича на выезде провёл второй матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 с "Ростовом" и потерпел поражение со счётом 1:2.
Тем самым, красно-белые по итогам двухматчевого противостояния уступили ростовчанам со счётом 1:3 и продолжат выступление в турнире на стадии второго этапа 1/4 финала Пути регионов, который состоится 11-13 марта 2025 года. Соперник "Спартака" будет известен позднее после завершения всех матчей текущей стадии и проведения жеребьёвки.
Ловчев - о Станковиче, разбившем стекло: это тренер с характером, с ним не забалуешь
Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев высказался в отношении главного тренера "Спартака" Деяна Станковича, который в матче Кубка России разбил стекло на скамейке запасных.
Фото: скриншот с трансляции эфира телеканала "Матч ТВ"