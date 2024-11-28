По информации источника, Каманцев консультировал самарские власти по проблематике управления клубом. В сообщении источника не уточняется, кандидатом на какой пост является Каманцев.
Ранее сообщалось, что одним из кандидатом на должность генерального директора самарского клуба является бывший гендиректор "Балтики" Кирилл Волженкин.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": глава судейского комитета РФС Каманцев - кандидат на руководящий пост в "Крыльях"
Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев является одним из кандидатов на руководящий пост в самарских "Крыльях Советов".
Фото: РФС