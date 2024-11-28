Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Локомотив
19:30
ДинамоНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Атлетик
20:45
ЭльфсборгНе начат
АЗ Алкмар
20:45
ГалатасарайНе начат
Бешикташ
20:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Карабах
20:45
ЛионНе начат
Андерлехт
20:45
ПортуНе начат
Динамо Киев
20:45
Виктория ПНе начат
РФШ
20:45
ПАОКНе начат
Лацио
20:45
ЛудогорецНе начат
ФКСБ
23:00
ОлимпиакосНе начат
Славия
23:00
ФенербахчеНе начат
Ницца
23:00
РейнджерсНе начат
Тоттенхэм
23:00
РомаНе начат
Ференцварош
23:00
МальмёНе начат
Манчестер Юнайтед
23:00
Буде-ГлимтНе начат
Реал Сосьедад
23:00
АяксНе начат
Мидтьюлланд
23:00
АйнтрахтНе начат
Твенте
23:00
ЮнионНе начат
Брага
23:00
ХоффенхаймНе начат

Лига конференций УЕФА

Астана
18:30
ВиторияНе начат
Хайденхайм
20:45
ЧелсиНе начат
ТНС
20:45
ЮргорденНе начат
Санкт-Галлен
20:45
ТСЦ Бачка-ТополаНе начат
Целе
20:45
ЯгеллонияНе начат
Панатинаикос
20:45
ХИКНе начат
Динамо Минск
20:45
КопенгагенНе начат
Ноа
20:45
ВикингурНе начат
Серкль Брюгге
20:45
ХартсНе начат
Мольде
20:45
АПОЭЛНе начат
Борац
20:45
ЛАСКНе начат
Фиорентина
23:00
ПафосНе начат
Млада Болеслав
23:00
БетисНе начат
Лугано
23:00
ГентНе начат
Омония
23:00
ЛегияНе начат
Олимпия
23:00
ЛарнНе начат
Рапид
23:00
Шэмрок РоверсНе начат

Игонин: Соболев сейчас физически не готов, двигается тяжеловато

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший игрок "Зенита" Алексей Игонин оценил игровые кондиции нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
"Но, на мой взгляд, сейчас он просто физически не готов. Для футболиста большого роста физическая готовность - это один из определяющих факторов. Двигается Александр тяжеловато. Мне сложно говорить объективно, понятно, что есть медицинские данные. Думаю, у Соболева будет длинная предсезонная подготовка, и тогда мы сможем сказать объективно, получилось у него или нет", - сказал Игонин.

Соболев перешел в "Зенит" в прошедшее летнее трансферное окно, с 27-летним форвардом подписали контракт на три года, до лета 2027-го. По информации портала Transfermarkt, стоимость трансфера составила 10 миллионов евро. В 15 матчах за петербургский клуб 27-летний нападающий забил два мяча и сделал одну голевую передачу. Все голы Соболев забил в рамках Кубка России, в матчах РПЛ Александр пока не успел отличиться голами или ассистами.

Напомним, Александр Соболев до перехода в "Зенит" выступал за московский "Спартак", где провел четыре года. До этого нападающий играл за самарские "Крылья Советов", красноярский "Енисей" и "Томь"

Источник: Metaratings

   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится