"Но, на мой взгляд, сейчас он просто физически не готов. Для футболиста большого роста физическая готовность - это один из определяющих факторов. Двигается Александр тяжеловато. Мне сложно говорить объективно, понятно, что есть медицинские данные. Думаю, у Соболева будет длинная предсезонная подготовка, и тогда мы сможем сказать объективно, получилось у него или нет", - сказал Игонин.
Соболев перешел в "Зенит" в прошедшее летнее трансферное окно, с 27-летним форвардом подписали контракт на три года, до лета 2027-го. По информации портала Transfermarkt, стоимость трансфера составила 10 миллионов евро. В 15 матчах за петербургский клуб 27-летний нападающий забил два мяча и сделал одну голевую передачу. Все голы Соболев забил в рамках Кубка России, в матчах РПЛ Александр пока не успел отличиться голами или ассистами.
Напомним, Александр Соболев до перехода в "Зенит" выступал за московский "Спартак", где провел четыре года. До этого нападающий играл за самарские "Крылья Советов", красноярский "Енисей" и "Томь"
Источник: Metaratings
Игонин: Соболев сейчас физически не готов, двигается тяжеловато
Бывший игрок "Зенита" Алексей Игонин оценил игровые кондиции нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"