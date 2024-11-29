"В первых играх с новыми тренерами команда бежала с новыми силами, эмоциями. Станкович обладает харизмой, именем. Но сейчас мы видим, что потихоньку команда становится блеклой. Это пока не тот "Спартак", который может бороться с "Зенитом" и "Краснодаром" за чемпионство", - цитирует Кудряшова "Чемпионат".
После 16-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком в своем активе. В 17-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на выезде с "Краснодаром", который занимает второе место.
Напомним, что Деян Станкович возглавил московский "Спартак" этим летом, ранее сербский специалист работал в "Ференцвароше" и "Црвене Звезде". Красно-белые уступили в 1/4 финала Пути РПЛ "Ростову" (1:3 - общ.) и сыграют в Пути регионов.
Кудряшов: это пока не тот "Спартак", который может бороться с "Зенитом" и "Краснодаром" за чемпионство
Экс-игрок сборной России Федор Кудряшов высказался о московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"