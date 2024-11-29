Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Балтика
20:00
АланияНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
23:00
СаутгемптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кальяри
22:45
ВеронаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
22:30
ХольштайнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реймс
22:45
ЛансНе начат

Кудряшов: это пока не тот "Спартак", который может бороться с "Зенитом" и "Краснодаром" за чемпионство

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок сборной России Федор Кудряшов высказался о московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
"В первых играх с новыми тренерами команда бежала с новыми силами, эмоциями. Станкович обладает харизмой, именем. Но сейчас мы видим, что потихоньку команда становится блеклой. Это пока не тот "Спартак", который может бороться с "Зенитом" и "Краснодаром" за чемпионство", - цитирует Кудряшова "Чемпионат".

После 16-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком в своем активе. В 17-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на выезде с "Краснодаром", который занимает второе место.

Напомним, что Деян Станкович возглавил московский "Спартак" этим летом, ранее сербский специалист работал в "Ференцвароше" и "Црвене Звезде". Красно-белые уступили в 1/4 финала Пути РПЛ "Ростову" (1:3 - общ.) и сыграют в Пути регионов.

   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится