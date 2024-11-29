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Президент "Ростова" - о возможной отставке Карпина: мы эту тему не обсуждаем

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Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц высказался о возможной отставке Валерия Карпина.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ
"Мысли Карпина об отставке? У Валерия Георгиевича действующий контракт с "Ростовом". Карпин — главный тренер. В отставку его может отправить либо руководство, то есть я, либо он может сам подать в отставку. Мы эту тему с Карпиным не обсуждаем", - цитирует Арутюнянца Sport24.

После поражения от грозненского "Ахмата" (2:3) в 13-м туре Российской Премьер-Лиги главный тренер южан Валерий Карпин заявил, что задумывается об уходе в отставку. После 16-ти сыгранных туров южане располагаются на 8-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 20-ю набранными очками. "Ростов" сыграет в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

Валерий Карпин является главным тренером "Ростова" и национальной команды России. В ноябре сборная одержала самую крупную победу в своей истории - над Брунеем со счетом 11:0

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