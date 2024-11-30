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"Настрой запредельный". В "Ростове" высказались о предстоящих матчах с "Зенитом" в Кубке России

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Тренер "Ростова" Виктор Онопко дал свой комментарий по поводу соперника дончан в полуфинале Кубка России.
Фото: Официальный сайт РПЛ
Жеребьевка 1/2 финала Пути РПЛ Кубка страны прошла сегодня, 30 ноября. "Ростов" в двухматчевом противостоянии сыграет против "Зенита", матчи пройдут весной следующего года.

- Жеребьевку комментировать сложно, это жеребьевка, надо готовиться, и неважно, с кем играть. Самое главное, что мы прошли дальше. Настрой будет запредельный. Впереди зимняя пауза, будет возможность подготовиться, - заявил Онопко в эфире телеканала "Матч ТВ".

Напомним, "Зенит" является действующим победителем Кубка России. В прошлом сезоне петербургский клуб в финальном матче победил "Балтику" со счетом 2:1.

"Ростов" перед зимней паузой проведет в РПЛ еще два матча - сегодня подопечные Валерия Карпина при своих болельщиках сыграют с "Пари НН", а 7 декабря "Ростов" примет "Крылья Советов".

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