Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Локомотив
14:00
ХимкиНе начат
Зенит
16:30
Крылья СоветовНе начат
Динамо Мх
19:00
ФакелНе начат
Краснодар
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Чайка
14:00
УралНе начат
Ротор
15:00
ШинникНе начат
Сочи
15:00
КАМАЗНе начат
Торпедо
16:00
ТюменьНе начат
Родина
19:30
НефтехимикНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
16:30
Астон ВиллаНе начат
Тоттенхэм
16:30
ФулхэмНе начат
Манчестер Юнайтед
16:30
ЭвертонНе начат
Ливерпуль
19:00
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
16:00
ЖиронаНе начат
Реал Мадрид
18:15
ХетафеНе начат
Райо Вальекано
20:30
АтлетикНе начат
Реал Сосьедад
23:00
БетисНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Удинезе
14:30
ДженоаНе начат
Парма
17:00
ЛациоНе начат
Торино
17:00
НаполиНе начат
Фиорентина
20:00
ИнтерНе начат
Лечче
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
17:30
ХоффенхаймНе начат
Хайденхайм
19:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монпелье
17:00
ЛилльНе начат
Гавр
19:00
АнжеНе начат
Лион
19:00
НиццаНе начат
Тулуза
19:00
ОсерНе начат
Марсель
22:45
МонакоНе начат

Президент "Ростова": у нас половина команды достойна играть в таких клубах, как "Ювентус"

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц ответил на реакцию о потенциальном получении от другого клуба предложения о трансфере защитника командыа Максим Осипенко.
Фото: ФК "Ростов"
"Мы его рассмотрим. Максим достоин играть в любом топ-клубе, если вы спрашиваете об этом. В таком клубе, как "Ювентус"? Да, почему бы и нет. У нас половина команды достойна играть в таких клубах", - приводит слова Арутюнянца "Матч ТВ".

Максим Осипенко является игроком футбольного клуба "Ростова" с января 2020 года, когда его за 250 тыс. евро выкупили у "Тамбова". В текущем сезоне за ростовчан он принял участие в 22 официальных матчах, в которых всего забил 5 голов и отдал партнерам 4 желтые карточки.

Действующее соглашение защитника с клубом рассчитано на срок до конца сезона-2026/27. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в 5 млн евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится