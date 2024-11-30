"Мы его рассмотрим. Максим достоин играть в любом топ-клубе, если вы спрашиваете об этом. В таком клубе, как "Ювентус"? Да, почему бы и нет. У нас половина команды достойна играть в таких клубах", - приводит слова Арутюнянца "Матч ТВ".
Максим Осипенко является игроком футбольного клуба "Ростова" с января 2020 года, когда его за 250 тыс. евро выкупили у "Тамбова". В текущем сезоне за ростовчан он принял участие в 22 официальных матчах, в которых всего забил 5 голов и отдал партнерам 4 желтые карточки.
Действующее соглашение защитника с клубом рассчитано на срок до конца сезона-2026/27. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в 5 млн евро.
Президент "Ростова": у нас половина команды достойна играть в таких клубах, как "Ювентус"
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц ответил на реакцию о потенциальном получении от другого клуба предложения о трансфере защитника командыа Максим Осипенко.
Фото: ФК "Ростов"