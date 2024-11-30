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"СЭ": Тедеско не собирается возглавить "Оренбург"

По информации СМИ, главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско не рассматривает футбольный клуб "Оренбург" как место продолжения своей тренерской карьеры.
Фото: © Simon Stacpoole/Offside / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Ранее бывший игрок московского "Спартака" Эдуард Мор в эфире телеканала "Матч Премьер" при обсуждении возможной тренерской перестановки в "Оренбурге" рассказал, что Тедеско просит подыскать ему вариант тренерской работы в Российской Премьер-Лиги.

Последние 2 года Тедеско возглавляет сборную Бельгию, однако, по информации СМИ, его вскоре могут отправить в отставку из-за недовольства игрой национальной команды. Немецкий тренер уже работал в чемпионате России: в 2019-2021 гг. возглавлял московский "Спартак", который привёл к серебряным медалям РПЛ.

Источник: "СЭ"

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